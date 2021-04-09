Кедми рассказал, почему армия Украины уступает позициям Донбасса

Москва, 9 апреля. Экс-глава израильской службы «Натив» Яков Кедми провел анализ военных отличий армий Донбасса и Вооруженных сил Украины (ВСУ) и поделился своими соображениями на этот счет в интервью в эфире ITON.TV. Он напомнил, что Киеву в наследство от СССР, помимо развитого аграрного сектора и промышленности, досталась также и боеспособная армия. Но по словам Кедми, спустя 30 лет от этих богатств практически ничего не осталось, и если сельское хозяйство еще приносит какие-то плоды, то со всем остальным Киев уже давно попрощался.

О современной украинской промышленности ходят легенды, но гораздо больший интерес представляет состояние ВСУ. Яков Кедми уверен, что хвалиться украинским политикам сегодня просто нечем. Он напомнил, что за годы своей независимости украинские военные даже не удосужились наладить производство артиллерийских снарядов. Боеприпасы, хранящиеся в стране, остались еще со времен СССР, некоторым больше 40 лет.

«А новая артиллерия использует новые снаряды и новые системы координации. У Украины этого нет. Как Украина вообще может воевать?» — разводит руками специалист.

По мнению Кедми, ситуация в Донбассе обостряется еще и тем, что Украина упускает из виду факт, что ЛДНР в случае возобновления военного конфликта против ВСУ смогут выставить целых три танковых корпуса, когда на Украине он всего один и качеством он заметно уступает донбасскому.

«И танкисты намного лучше, они лучше обучены. Что сказать — профессиональные солдаты. Количество артиллерии у ЛДНР в три раза больше, чем у Украины», — подвел итоги сравнения украинской и донбасской армии Кедми.

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