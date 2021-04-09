Турция анонсировала визит Зеленского 10 апреля

Анкара, 9 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию с официальным визитом.

Об этом сообщает канцелярия турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Известно, что визит Зеленского намечен на субботу, 10 апреля. В Анкаре украинский лидер встретится с турецким коллегой.

Ранее французский посол на Украине Этьен де Понсен сообщил, что Зеленский на новой неделе приедет во Францию. В Париже он встретится с главой государства Эммануэлем Макроном, переговоры пройдут один на один.

Также стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, Макрон и Зеленский собираются провести трехстороннюю встречу по Донбассу. Переговоры состоятся без президента России Владимира Путина.