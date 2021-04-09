Полпреду президента РФ в Сибири Меняйло предложили стать врио главы Северной Осетии

Москва, 9 апреля. Президент России Владимир Путин предложил полпреду в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло занять пост врио главы Северной Осетии.

Владимир Путин беседовал с Меняйло по видеосвязи. Тогда он решил предложил полпреду занять пост временно исполняющего обязанности главы Республики Северная Осетия.

"Я и так практически все знаю. Знаю и вашу биографию, и работу, службу. У меня только один вопрос на самом деле. К предлагаемой вам работе готовы? Вы этого хотите внутренне?" — спросил Путин.

Меняйло принял предложение российского лидера и согласился стать врио главы Северной Осетии.

Позже президент России подписал указ об отставке главы республики Вячеслава Битарова и назначении на должность врио Сергея Меняйло.