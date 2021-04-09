Космический корабль «Ю. А. Гагарин» успешно пристыковался к модулю МКС

Москва, 9 апреля. Корабль «Ю. А. Гагарин» успешно долетел до МКС и пристыковался к модулю «Рассвет». Об этом стало известно из трансляции на сайте Роскосмоса.

Космический корабль доставил на Международную космическую станцию трех российских космонавтов и одного американского астронавта. Теперь экипажу МКС необходимо проверить герметичность стыковки, а затем выровнять давление между пилотируемым кораблем «Ю. А. Гагарин» и станцией. Только после этого новоприбывшие космонавты смогут попасть на Международную космическую станцию.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» состоялся 9 апреля 2021 года с 31-й площадки космодрома Байконур в 10:42 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что за запуском наблюдали гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, помощник президента РФ Владимир Мединский, глава Счетной палаты Алексей Кудрин и глава представительства Европейского космического агентства в РФ Рене Пишель.