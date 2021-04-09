LIVE: С чего начнется третья мировая война, обсудили в медиацентре «Патриот»

В пятницу, 9 апреля, в 14:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели пресс-конференцию на тему «Как и где может начаться третья мировая война».

В современном мире насчитывается более двух десятков стран, обладающих ядерным оружием, и еще несколько десятков, имеющих технологическую возможность быстро его изготовить. При этом в мире существует множество конфликтов, способных в любой момент превратиться из тлеющих в полномасштабную войну: Индия и Пакистан, Индия и Китай, Китай и Тайвань, Китай и Япония, КНДР и Южная Корея, США и Иран, Израиль и Иран, Армения и Азербайджан и другие.

Помимо внешних горячих точек, существуют и внутренние — гражданская война на Украине, войны в Ливии, Ираке, Марокко и во множестве других стран. Они тоже могут спровоцировать внешнее вмешательство, а значит — большой военный конфликт.

Более того, некоторые наблюдатели говорят о возможности спровоцировать масштабный военный конфликт даже в ходе чисто экономических провокаций — например, попытки судов стран НАТО проникнуть в российскую зону Арктики, провокации польских судов в зоне строительства «СП-2» или возможное умышленное блокирование Суэцкого канала.

Где же начнется третья мировая война? Готова ли Россия к достойному ответу на притязания агрессивных военных блоков, окружающих нас по периметру границ? Остановит ли агрессоров сам факт наличия ядерного оружия у России? Или потенциальный противник не верит в возможность применения этого оружия, поэтому наглеет с каждым годом?

На вопросы в рамках нашего эфира ответили специалисты: лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, военный обозреватель газеты «Комсомольская Правда», полковник в отставке Виктор Баранец, военный эксперт Игорь Никулин.