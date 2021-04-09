В отсутствие Навального Волков решил заменить Соболь на Васильеву

Виталий Серуканов поделился инсайдерской информацией о борьбе за лидерство в ФБК (признан иноагентом). В отсутствие Алексея Навального юриста фонда могут заменить на ставленницу Леонида Волкова.

Руководитель штабов Навального (структурное подразделение иноагента ФБК) Леонид Волков может оставить фонд без одной из ключевых фигур в структурах Навального — Любови Соболь — и заменить ее главой аффилированного с ФБК иноагента «Альянс врачей» Анастасией Васильевой. Об этом в своем недавнем стриме рассказал экс-юрист ФБК Виталий Серуканов.

«Есть инсайд, что давний конфликт между Соболь и Волковым сейчас достиг апогея. Более того, Волков планомерно увольняет людей Соболь, которые находятся здесь, в России, и лояльны Соболь, но не совсем лояльны Волкову», — заявил он.

По словам Серуканова, кланы внутри ФБК ведут себя как пауки в банке, пытаясь ослабить друг друга.

«И что сейчас делает Волков? Волков сейчас заменяет Соболь на мадам Васильеву. Она гораздо более бойкая и скандальная, чем Соболь. Есть информация, что Соболь сейчас себя отвратительно чувствует — ее задвигают, ее отодвигают, ее убирают. Заступиться некому, Навального нет», — отметил Серуканов, добавив, что юрист ФБК нервничает и ищет способ привлечь внимание новым скандалом.

Слова Серуканова подтверждаются событиями внутри ФБК, и даже домашние аресты не помешали Соболь и Васильевой «наперегонки» организовывать провокации.

В понедельник, 5 апреля, Любовь Соболь устроила скандал в суде по делу о проникновении в квартиру Галины Субботиной. Юрист ФБК пыталась вести съемку процесса, несмотря на протесты судьи. Свое поведение Соболь мотивировала открытостью и гласностью процесса, продемонстрировав незнание закона. Согласно п. 5 статьи 241 УПК РФ, участники судебного заседания вправе вести аудиозапись или письменную запись, однако на фото и видеосъемку необходимо разрешение председательствующего в судебном заседании.

Анастасия Васильева тоже не осталась без внимания, устроив во вторник, 6 апреля, незаконную акцию у стен ИК-2 в Покрове, куда прибыла с активистами «Альянса» и иностранными журналистами. На режимный объект Васильева допущена не была, однако активно раздавала интервью, выражая беспокойство здоровьем заключенного Алексея Навального. Серуканов оценил поездку Васильевой как попытку «выбить трон» из-под Любови Соболь.

Ранее Серуканов уже указывал на качества Соболь, которые вызывают нарекания у руководства фонда. Юриста ФБК неоднократно критиковали за непродуманные провокации, отметил бывший коллега. Также, по оценке Серуканова, проблемами Соболь являются эмоциональная нестабильность и отсутствие политического интеллекта.

В отсутствие Алексея Навального в ФБК проходит передел власти, считают эксперты. Сосредоточив силы на борьбе за первенство, топ-менеджеры фонда задвинули текущие задачи на второй план. Их новый проект критикуется за непродуманность, акция с фонариками 14 февраля не нашла отклика у россиян, а январские митинги привели к оттоку сторонников оппозиции.