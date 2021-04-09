Гражданка России Мира Тэрада освобождена и вернется в Москву в ближайшее время, сообщают источники Федерального агентства новостей.

Девушка отбывала срок в американской тюрьме, который подошел к концу 29 января текущего года. Однако процедура освобождения и депортации затянулась более чем на два месяца. Американские бюрократы объяснили задержку потерей документов россиянки. По данным источника ФАН, сейчас все сложности благополучно разрешены, и она наконец возвращается домой.

Мира Тэрада (урожденная Оксана Вовк) была приговорена к тюремному заключению за содействие в отмывании денег и распространение наркотиков. На суде она пояснила, что преступления совершал ее муж – гражданин США Алет Тэрада.

Он регулярно избивал девушку, пытал ее электрошокером и прострелил ей ногу, после чего у Миры возникли серьезные осложнения со здоровьем. Кроме того, он отбирал у жены телефон, не давал ей общаться с родными и подвергал другим унижениям. Сама Тэрада никогда не совершала ничего противозаконного, а единственный эпизод в ее биографии, хоть как-то связанный с криминалом, также относился к друзьям ее мужа, втянутым в хранение наркотиков.

В феврале суд приговорил ее к 2,5 годам тюрьмы, хотя обвинения так и остались необоснованными, а вот супруг россиянки сумел избежать наказания. По информации источников ФАН, это также неслучайно — Алет Тэрада знаком с влиятельными чиновниками и связан с американскими спецслужбами. Доказательства таких отношений также появятся в ближайшее время, сообщает источник.

Все время между окончанием срока и освобождением Мира Тэрада находилась в депортационном центре в крайне жестких условиях, где по несколько суток не было воды, отопления и электроэнергии. Мать россиянки, Светлана Рогожина, была серьезно обеспокоена состоянием здоровья дочери, имеющей инвалидность из-за нанесенных ей мужем увечий.

Рогожина обратилась за помощью к главе Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максиму Шугалею. Он предположил, что бюрократы намерено удерживают девушку.

«Очевидно, чтобы лучше «запомнила» великую страну — решили напоследок россиянку заморозить. Я сам прошел через многое. Постараюсь помочь, чем и как могу», — заявил Шугалей, который ранее недавно был освобожден из ливийского плена.

Федеральное агентство новостей продолжает следить за судьбой Миры Тэрады. Новая информация об обстоятельствах этого дела появится в ближайшее время.