Китай потребовал от США дать пояснения об опытах, которые проводят американцы в биолабораториях на территории Украины. Бывший народный депутат Рады, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник в интервью ФАН заявил, что лаборатории США угрожают безопасности всего мира.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что правительство США должно предоставить международному сообществу информацию о тех опытах, которые проводятся в американских военных биолабораториях на Украине и в Форт-Детрике. Он выразил надежду, что США начнут сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения и пригласят ее экспертов для научных исследований по поиску источников происхождения коронавируса в США. Дипломат напомнил, что ранее так поступил Китай. По словам дипломата КНР, США создали 16 биолабораторий только на Украине.

«Я заметил, что Россия не так давно вновь задала вопрос США по поводу их военной и биологической деятельности в Форт-Детрике и на Украине. Другие страны также заявили об аналогичной обеспокоенности», — напомнил дипломат.

В свою очередь секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее заявил, что у РФ есть веские основания предполагать, что в находящихся под контролем США биолабораториях идет разработка биологического оружия. По его данным, в основном эти лаборатории появляются у границ России и Китая. В районах, где такие лаборатории были развернуты, фиксируются вспышки заболеваний, нехарактерных для этих регионов.

Политик Владимир Олейник в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал, как так получилось, что на территории Украины были развернуты американские биологические лаборатории. По его словам, договор между Киевом и Вашингтоном был подписан в 2005 году, когда президентом Украины стал Виктор Ющенко.

«Давайте начнем с истории этого вопроса. Когда американцы в 2005 году привели к власти на Украине Виктора Ющенко, занимавшая тогда пост премьер-министра Юлия Тимошенко подписала с Министерством обороны США договор о расположении на территории страны биолабораторий. Интересно, что с украинской стороны соглашение подписывало Министерство здравоохранения, а с американской — Пентагон. Когда лаборатории начали работать, украинская сторона была лишена всякого рода контроля над ними. Там работали американцы и люди, которых пригласили США. Когда они начали работать, многие поняли, что в этих лабораториях проводят такие эксперименты, которые запрещены на территории США. Ведь, если вдруг произойдет утечка — ничего страшного, произошло же все не в США», — сказал собеседник ФАН.

Бывший депутат Рады сообщил, что, когда президентом стал Виктор Янукович, а правительство возглавил Николай Азаров, власти подняли вопрос о законности нахождения на территории Украины американских лабораторий. Владимир Олейник сообщил, что украинцев не пускали на территорию объектов, поэтому было принято решение о расторжении договора. Но довести дело до логического завершения так и не успели — на Украине произошел госпереворот.

«После выборов 2010 года, когда ко власти пришел Виктор Янукович, а премьером стал Николай Азаров, новые украинские власти начали интересоваться тем, что же на самом деле происходит в этих лабораториях. На что мы в итоге вышли? Оказалось, что американцы запрещали посещать объекты нашим специалистам. Нас еще насторожило то, что многие работники имели дипломатические паспорта США. Поскольку нас туда не допускали, внешний осмотр показал, что там что-то не в порядке. Например, в одесской лаборатории вытяжка находилась рядом с детским садом. И уже в 2013 году мы вышли на решение, этот документ я лично видел, разорвать договор с США по биолабораториям», — указал политик.

Владимир Олейник считает, что американские биологические лаборатории на территории Украины угрожают всему миру, поэтому их необходимо ликвидировать.

«Понятно, что все американские лаборатории на территории Украины работали над новым биологическим оружием. Не исключено, что могли произойти случайная утечка или локальный эксперимент в Одессе, Львове, Харькове. Но проблемы украинцев не волнуют США. Поэтому Украина на сегодняшний день остается очень опасной страной. Уверен, что разведки России и Китая знают, что биолаборатории на Украине представляют очень серьезную опасность, потому что мир сегодня уже прореживает пандемию. А не будет ли проведен какой-нибудь эксперимент? Тем более что американцы любят их проводить вдали от своей территории. Поэтому сегодня мир бьет тревогу, а Россия и Китай задают Вашингтону вопросы. Эти лаборатории нужно убирать подальше — в штат Техас. Нечего им здесь делать», — резюмировал Владимир Олейник.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, зачем Соединенные Штаты создают биолаборатории вокруг Российской Федерации.