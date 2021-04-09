Психолог рассказала, как себя вести, если к вам пристают на улице

Большинство женщин хотя бы раз сталкивались сами или видели со стороны такое явление, как кэтколлинг. Это уличные приставания, чаще невербальные, от незнакомых мужчин. Под кэтколлинг (от англ. catcall — «освистывать») попадают свист, насмешливые комментарии, комплименты и предложения с сексуальным подтекстом, использование сигнала автомобиля для привлечения внимания.

От уличных домогательств страдают люди обоих полов, но все же подавляющий процент жертв — женщины. Причины и намерения «свиста в спину» бывают разными, как и реакция на них. Что стоит за непрошенными знаками внимания и как безопасно выйти из неприятной для вас ситуации, ФАН обсудил с клиническим психологом Надеждой Фадеевой.

По словам специалиста, мы можем лишь предполагать, какие мотивы движут конкретным человеком в конкретном случае. В целом причины разнообразны: начиная от внутренней неуверенности пристающих и попытки таким образом самоутвердиться или желания повеселить себя и окружающих, заканчивая в целом сформированными в обществе представлениями о маскулинности.

«Одно могу сказать точно — в целом такая манера поведения существует испокон веков, поэтому в представлении большинства данные эпизоды на улицах кажутся зачастую абсолютно нормальными. И многие мужчины даже не задумываются, что подобное поведение может причинить объектам их комментариев моральный ущерб или психологическую травму», — говорит психолог.

Чаще всего неожиданное внимание в публичном месте вызывает у жертвы удивление и ступор. Но специалист уверяет, что неправильной реакции на происходящее не бывает, и все зависит от того, как вы умеете чувствовать людей и обстановку. Однако большинству из нас захочется поскорее выйти из нежелательного контакта, и вот что советует Надежда Фадеева.

«Убедитесь в безопасности ситуации. Ведь если кэтколлер настроен агрессивно, если у него есть какие-то психологические проблемы или он находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то представляет опасность. Важно и смотреть на обстановку, в которой это происходит. Ситуации опаснее, если разворачиваются в безлюдных местах, в вечернее время, а также если «знаки внимания» исходят от группы лиц, ведь поведение человека в группе более непредсказуемо. В таком случае надо сразу продумать, как максимально быстро уйти, позвать на помощь и найти средства защиты в случае нападения», — объясняет эксперт.

По ее словам, в волнительный момент важно собраться и не потерять уверенность в себе. Другие люди всегда неосознанно чувствуют, растерялись вы или готовы дать отпор и постоять за себя. При этом очень важно исключить эмоциональную реакцию.

«Если вы начнете паниковать, смущаться или проявлять неадекватную агрессию в ответ, то это может быть воспринято как сигнал о нападении. Поэтому важно, чтобы вы были уверены в себе, собраны и спокойны. Из такого состояния любая реакция смутит и обезоружит кэтколлера, будь то серьезный пристальный взгляд, твердый ответ, демонстрирующий ваши границы, либо просто неожиданная обескураживающая шутка», — разъясняет специалист.

Последнее, о чем стоит помнить, по мнению эксперта, такая реакция говорит лишь о человеке, а не о вас, и по большому счету с вами это никак не связано.

«То есть у человека происходят свои внутренние процессы, а то, что вы попались ему на пути, — это случайно, и на вашем месте мог оказаться кто угодно. Не стоит зацикливаться на произошедшем и искать в этом своей вины. Воспринимайте это как опыт отстаивания собственных границ и контроля над собственными состояниями и реакциями», — резюмирует психолог.

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