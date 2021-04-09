Российских туроператоров в апреле пригласили на форум «Открытый Крым»

Москва, 9 апреля. Крупнейшие российские туроператоры поучаствуют в форуме «Открытый Крым». Посвященное туризму мероприятие 15 и 16 апреля состоится в Алуште.

Самые крупные представители среди туроператоров России, для которых Крым — ведущее стратегическое направление, примут участие в XI Всероссийского туристского форума «Открытый Крым» в стратегической сессии «Отдых в России: возможности и перспективы». Встреча состоится 15 апреля.

Полуостров вместе с Краснодарским краем составляют 80% в структуре внутреннего турпотока ООО «Туроператор «Интурист», подчеркнул генеральный директор организации Виктор Тополкараев. По его словам, интерес к оздоровлению и отдыху в Крыму наблюдается в разных сегментах гостиничного бизнеса республики.

«Беспрецедентная господдержка внутреннего туризма и, в первую очередь, стимулирование государством туристических поездок по стране на базе кешбэка обеспечили быстрое восстановление внутренних туристических потоков. В этих условиях бизнес может сосредоточиться на расширении продуктового ассортимента и развитии маркетинговых программ», — добавил эксперт.

Такие действия подталкивают компанию создавать туристические продукты, которые будут интересны разным категориям россиян, подчеркнул Тополкараев. Вдобавок к этому, в ООО «Туроператор «Интурист» намерены возобновить чартерную программу с начала мая по конец сентября 2021 года из Москвы, Екатеринбурга, Уфы, Казани и Санкт-Петербурга.