Продажи б/у автомобилей выросли в России

Москва, 9 апреля. «Автостат» подсчитал динамику продаж автомобилей с пробегом в России за март.

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало статистику, согласно которой в первый месяц весны в России были реализованы 476 тыс. подержанных автомобилей. Это превышает результат прошлого года на 10,4%, сообщает газета «Известия».

Специалисты выяснили, что наиболее популярной маркой на вторичном рынке в стране осталась Lada. Жители России купили 111,5 тыс. «жигулей» с пробегом. Серебро в рейтинге досталось Toyota с результатом в 53,8 тыс. автомобилей. Третье место занял японский Nissan. Российские автолюбители приобрели 26,9 тыс. таких машин.

Вторичный автомобильный рынок продемонстрировал рост по итогам первого квартала 2021 года. Россияне купили 1,244 млн б/у машин — это больше на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом с января по март прошлого года.

Тем временем, ужесточение экзамена по правилам дорожного движения и другие нововведения, касающиеся автолюбителей в России, были обсуждены автомобильными экспертами и депутатами в рамках эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.