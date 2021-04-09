Выдававший себя за школьницу педофил сядет в тюрьму на 20 лет

Липецк, 9 апреля. Рецидивиста признали виновным в разврате несовершеннолетних и изготовлении порнографии. Липецкий суд приговорил его к 20-летнему сроку в колонии строго режима.

Установлено, что мужчина активно переписывался со школьницами в соцсетях. Представляясь ровесницей, педофил добивался того, что девочки присылали ему свои фотографии в обнаженном виде, сообщает управление СК.

После этого педофил начинал шантажировать поверивших ему детей, он угрожал опубликовать полученные от них фото в Сети. Дети также должны были снимать на камеру непристойные видео и отправлять ему.

Освободившись в 2017 году, рецидивист разместил в интернете интимные фото двух калужских школьниц. Следователи доказали 19 эпизодов разврата шести девочек в возрасте от 12 до 14 лет в России и Беларуссии.

Жителя Санкт-Петербурга ранее признали виновным по делу о педофилии. В 2019 году мужчина участвовал в шоу «Давай поженимся», сообщала газета A42.RU.