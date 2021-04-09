Источник в МИД Турции рассказал, сколько корабли ВМС США будут находиться в Черном море

Анкара, 9 апреля. ВМС США на следующей неделе направят в Черное море два военных корабля. Об этом сообщил источник в Министерстве иностранных дел Турции.

Как передает ТАСС, американские корабли пройдут через пролив Босфор в Черное море. Согласно имеющейся информации, в Черноморском регионе они будут оставаться до 4 мая.

«В соответствии с конвенцией Монтре нас уведомили по дипломатическим каналам 15 дней назад о том, что два военных корабля США войдут в Черное море», — указал источник.

Прежде уже неоднократно поднимался вопрос о провокациях США против России в акватории Черного моря. В комментарии РИА Новости экс-командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов заявил, что корабли ВМФ РФ должны не просто сопровождать американские группировки, но и следить за ними через прицелы вооружений во избежание провокаций.