Мы приучены говорить позитивно: памяти Рудольфа Фурманова

Режиссер, актер, продюсер и художественный руководитель Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова Рудольф Фурманов скончался на 83-м году жизни. Об этом в пятницу сообщил его внук Алексей на своей странице в Facebook.

Рудольф Фурманов родился в Ленинграде в 1938 году. Его мать умерла спустя два года после рождения мальчика, воспитание и заботу о ребенке взяла на себя сестра матери. С ее помощью Фурманов пережил блокаду, в четыре года мальчик попал под бомбежку.

В детстве Рудольф сыграл несколько ролей в кино — «Первоклассница», «Алеша Птицын вырабатывает характер», «Кортик». Он получил образование в Ленинградском театральном институте им. А. Н. Островского, а затем выучился на инженера в политехническом институте.

С 1958 года Фурманов стал активно участвовать в театральных постановках, он играл в спектаклях вместе с артистами золотой эпохи — Анатолием Папановым, Евгением Леоновым, Валентиной Ковель, Андреем Мироновым и другими. Кроме того, он не оставлял и киносъемки — сыграл в фильмах «Балтийская слава», «Иду на грозу», «Собака на сене», «Большая игра» и других.

В 1988 году Фурманов основал в Ленинграде театр «Русская антреприза» и назвал его в честь скончавшегося годом ранее Андрея Миронова. Поначалу спектакли велись на разных сценах, а в 1996 году театр получил постоянный адрес в известном Доме с башнями на Петроградской стороне.

Несмотря на то, что Фурманов был художественным руководителем, он продолжал играть в спектаклях и снимать в кино. Он появился в постановках «Господа Головлевы», «Пучина», «Исхитрилась, или Плоды просвещения», «Голый король», «Соломенная шляпка» и многих-многих других. Также Фурманов исполнил десятки ролей в кино, в том числе в сериалах «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», а также в фильмах «Танцор», «Мангуст», «Опера. Ищите деньги», «Душа шпиона», «Гена Бетон» и других.

Из-под пера Фурманова вышли четыре книги — романы «Из жизни сумасшедшего антрепренера», «Неугомонный!», дневник «Жизнь и происшествия Рудольфа Иванова» и рассказы о жизни Андрея Миронова «Мне снится сон: Андрюша был спасен…».

В 2014 году Фурманов подписал обращение деятелей культуры России в поддержку государственной политики страны на Украине и в Крыму.

«Мы приучены в советское время — я прошу это записать — говорить только позитивно. Мы не видели негатив в советское время. При Сталине, при Брежневе все было хорошо. Только позитив был у нас. А сейчас демократия или не знаю, что у нас, но любят только негатив. У нас позитива не хотят видеть ни в культуре, нигде», — заявлял артист.

Фурманов является основателем почетной актерской премии имени Андрея Миронова «Фигаро». В 2018 году он был награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Ранее ФАН сообщал, что Рудольф Фурманов несколько месяцев лежал в больнице после перенесенного COVID-19. По данным источника ФАН, затяжная реабилитация была связана с «синдромом курильщика», легкие актера не смогли прийти в норму.