Собирающихся в Сочи россиян предупредили о подорожании отдыха

Москва, 9 апреля. Летний отдых в отелях Сочи будет стоить на 10–15% дороже, чем в 2020 году. Подорожание связано с дополнительными затратами на дезинфекцию и уборку, считают представители отрасли.

Кроме того пришлось нанять дополнительный персонал, поскольку уборка, обработка и дезинфекция помещений занимает больше времени, сообщила ТАСС коммерческий директор санатория «Металлург» Елена Лукашова. По ее словам, стоимость проживания и процедур в 2021 году не снизится даже на фоне конкуренции с зарубежными курортами, так как многие опасаются выезжать за границу.

Цены на проживание в прибрежных отелях, по оценкам экспертов, в целом выросли на 5–10%. В то же время гостиницы горного кластера фиксируют увеличение спроса в летний сезон и стараются удерживать стоимость на уровне прошлого года. По словам отельеров, минимальная цена размещения в хостелах Сочи по сравнению с 2020 годом выросла на 20% — до 700 рублей в сутки.

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