Появились редкие кадры Елизаветы II и принца Филиппа

Лондон, 9 апреля. Архивные снимки Елизаветы II и принца Филиппа появились в Сети в преддверии дня рождения британской королевы.

Елизавете II исполнится 95 лет 21 апреля. В честь этого события британцам покажут хронику, сделанную в 1953 году, когда состоялась коронация наследницы британского престола. На снимках можно увидеть молодую Елизавету II и ее мужа, принца Филиппа, который скончался на 100-м году жизни 9 апреля.

На одном из снимков королева позирует в платье с камерой в руках. В Сеть попали редкие фотографии, на которых королевская чета отдыхает у бассейна: принц Филипп лежит на надувном матрасе у кромки бассейна, а затем падает в воду.

В документальный фильм «Невидимая королева» вошли редкие домашние снимки королевской семьи. Также в картине будет отображена поездка Елизаветы II в Белград в 1972 году, когда югославский лидер Иосип Броз Тито попросил ее о личной встрече, чтобы отметить свой 80-й юбилей. Эти кадры запечатлел его оператор.

Как ранее стало известно, принц Филипп умер утром 9 апреля в Виндзорском замке, передает RT.

Недавно принц Гарри сделал откровенное заявление, рассказав, почему покинул королевскую семью.