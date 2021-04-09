В программе «Жить здорово!» обсудили пользу шоколада и перца чили

Москва, 9 апреля. Шоколад и перец чили благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, а также немного расширяют сосуды и понижают артериальное давление.

Шоколад, получаемый из какао-бобов, содержит много веществ, в том числе катехинов. Они, в свою очередь, предупреждают процесс преобразования холестерина в атеросклеротическую бляшку.

«Мы, кардиологи, относимся к какао и чистому шоколаду с уважением. Есть только одна проблема — это продукт очень калорийный», — рассказал кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Что касается перца чили, то в нем содержатся вещества, которые оказывают обезболивающий эффект. А кверцетин увеличивает всасываемость катехинов, содержащихся в шоколаде. Это приводит к замедлению атеросклероза и понижению артериального давления, подчеркнул врач.

Всего 20 грамм шоколада и 12 грамм перца чили в день положительно скажутся на здоровье. Из этих продуктов можно сделать полезный напиток — горячий шоколад с перцем. В таком стакане содержится около 200 килокалорий и дневная норма полезных веществ.

В эфире передачи «Жить здорово!» ранее назвали незаметный способ заражения клещевым энцефалитом. Инкубационный период составляет около четырех-пяти недель, после чего заболевание прогрессирует.