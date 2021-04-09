Кремль ориентируется на проверенные декларации о заработках глав регионов

Москва, 9 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о доходах глав ряда регионов России.

По словам Пескова, Кремль берет во внимание проверенные декларации о заработках госслужащих и руководителей регионов России, материалы СМИ в этом вопросе не учитываются.

«Расследование — это одно, а декларирование — это другое», — заявил представитель Кремля журналистам.

Песков пояснил, что все главы регионов РФ сдают декларации, эти документы потом проверяются разными подразделениями. Если существует необходимость, ведется более тщательная проверка антикоррупционными подразделениями, уточнил он. Поводов для дополнительного изучения данных нет, так как все данные, которые предоставляют главы регионов, ежегодно проверяются, заключил он.

Ранее в Кремле прокомментировали слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая попросила российского лидера Владимира Путина дать разъяснения по военным РФ на границе с Украиной.