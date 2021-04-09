Умер муж королевы Елизаветы II

Лондон, 9 апреля. Скончался муж королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филипп в возрасте 99 лет. Информацию об этом подтвердили на официальных аккаунтах Букингемского дворца в соцсетях.

Трагическую новость для всей страны с прискорбием сообщила Ее Величество Королева Елизавета II. По официальной информации Филипп умер в Виндзорском замке.

Принц Филипп родился 10 июня 1921 года, с рождения носил титул принца Греческого и Датского. Главную любовь своей жизни Елизавету встретил в 1939 году. Спустя восемь лет общения их отношения переросли в брак, который продлился почти 73 года.

В середине февраля герцог Эдинбургский пожаловался на плохое самочувствие и его экстренно госпитализировали. В начале марта ему провели сложную операцию на сердце, под наблюдением медиков принц провел 28 дней.

После выписки корреспондентам удалось сфотографировать 99-летнего принца Филиппа во время транспортировки из медицинского учреждения в Виндзорский замок. Внешний вид супруга Елизаветы II шокировали британцев.