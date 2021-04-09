Вьетнамке выписали штраф за попытку подкупить владимирского полицейского

Владимир, 9 апреля. Суд признал 50-летнюю гражданку виновной в попытке дать взятку сотруднику полиции. Женщина избежала уголовного наказания и отделалась крупным штрафом.

Осужденная попыталась дать взятку сотруднику МВД, приехавшему проверять швейный цех, в котором незаконно трудились иностранцы. Чтобы избежать составления протокола, женщина предложила проверяющему 50 тысяч рублей. Полицейский от взятки отказался, а нарушительницу задержали на месте преступления, сообщила газета «Владимирские ведомости». Женщина полностью признала свою вину и раскаялась. Суд назначил ей штраф в размере 200 тысяч рублей.

Подобное преступление произошло в Саратове. Местный житель заплатит 3 млн рублей за попытку подкупить сотрудника ФСБ. Представитель коммерческой организации рассчитывал на содействие в беспрепятственном подписании сотрудниками Управления капитального строительства актов выполненных работ реконструируемого объекта, сообщал ФАН.