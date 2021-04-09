Политолог Джаралла объяснил, как ЕС и США хотят решить донбасский вопрос

Москва, 9 апреля. Россия выражает приверженность к мирному решению конфликта в Донбассе, в то время как США и ЕС хотят отправить Киев в наступление, считает политический эксперт Владимир Джаралла.

Наступление Киева в Донбассе закончится развалом Украины. Такое мнение высказал замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак, подчеркнув, что об этом говорят внутри самого украинского государства. Козак сравнил подобное решение Киева с выстрелом в свою ногу. При этом, несмотря на заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости вступления в НАТО, российский чиновник отметил, что Альянс не станет вмешиваться в конфликт в Донбассе.

Аналитик Джаралла указал на то, что слова Козака можно трактовать как общую позицию России. Эксперт полагает, что Москва воспринимает Незалежную как часть исторического и культурного русского мира, а потому подходит к «украинскому вопросу» рационально, передают «Народные новости».

Киев самостоятельных решений по Донбассу не принимает — все зависит от желаний США и ЕС.

«Кризис на Украине позволит, как кажется Вашингтону, воздействовать на «Северный поток — 2», а параллельно встряхнуть американское общество, погрязшее во внутриполитических дискуссиях. Указав на внешнего врага, США надеются на некую мобилизацию, а также призывают Европу к порядку, установив свою власть над ней», — подчеркнул Джаралла.

Он также добавил, что Европу в этой ситуации останавливает лишь один факт: война будет идти у нее под боком. Однако и ЕС нередко решает свои проблемы при помощи поиска «внешнего антагониста».

Ранее в интервью ФАН экономист Василий Колташов заявил, что американские власти заставляют Украину развязать войну в Донбассе, чтобы получить очередной рычаг давления на Россию по «Северному потоку — 2».