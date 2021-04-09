Зеленский встретится с Макроном во Франции

Киев, 9 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе приедет во Францию для встречи с главой государства Эммануэлем Макроном один на один.

Об этом рассказал французский посол на Украине Этьен де Понсен в интервью газете KyivPost.

«Основная цель визита — встретиться с Макроном один на один», — подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции и их украинский коллега собираются провести трехстороннюю встречу по Донбассу. Переговоры состоятся без президента России Владимира Путина.