На задержанных в Крыму исламистов возбудили уголовное дело, один заключен под стражу

Симферополь, 9 апреля. Один из задержанных за подготовку взрыва в образовательном учреждении заключен под стражу на два месяца постановлением Киевского районного суда Симферополя в крымской столице.

«Следствием установлено, что А., исповедуя крайние, наиболее агрессивные формы ислама, призывающие к «джихаду» ― «священной войне против неверных», то есть представителей других религий и конфессий, считая практику насилия и идеологию терроризма правильными, вступил в контакт с членом «Хайят Тахрир аш-Шам»1», — сообщает пресс-служба суда.

Задержанный переводил средства в качестве финансовой помощи террористической организации. Он никоим образом не способствовал предотвращению либо пресечению деятельности «Хайят Тахрир аш-Шам»1.

Также возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении особо тяжкого преступления, направленного против общественной безопасности, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК Российской Федерации, за которое предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.

Заключение продлится до 8 июня 2021 года, тем не менее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке. В отношении второго задержанного решения пока нет.

Ранее ФАН сообщал о предотвращении ФСБ теракта в Симферополе, где были задержаны двое граждан России, являющиеся сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации.

1 Организация запрещена на территории РФ.