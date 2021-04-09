Полковник США Бриттани Стюарт «засветилась» в Донбассе с шевроном черепа

Киев, 9 апреля. Военный атташе США полковник Бриттани Стюарт удивила общественность необычным шевроном.

Ранее стало известно о рабочем визите американской делегации в Донбасс. Замкомандующего так называемой «ООС» генерал-майор ВСУ Эдуард Москалев рассказал представителям командования США о ситуации на линии фронта в регионе. Однако шеврон на руке военного атташе Соединенных Штатов привлек куда больше внимания.

На некоторых снимках американская военачальница позирует с шевроном 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев сухопутных войск вооруженных сил Украины с надписью «Украина или смерть». Именно в таком виде Бриттани стюарт посетила ряд подразделений ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее ветераны американской разведки отправили президенту США Джо Байдену письмо, где предложили «приструнить» президента Украины Владимира Зеленского, чтобы не допустить в стране полномасштабной войны. Авторы послания призвали лидера Соединенных Штатов немедленно связаться со своим украинским коллегой и потребовать от него прекращения наращивания военного контингента в Донбассе у линии соприкосновения.