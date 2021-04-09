Прокуратура проверит информацию о собачьем каннибализме в читинской ИК-3

Чита, 9 апреля. Сотрудники городской прокуратуры проверят условия содержания собак в приюте, построенном на территории исправительной колонии.

Пользователи соцсетей и СМИ заявляли, что в стае обитателей питомника зафиксированы случаи собачьего каннибализма. По словам волонтеров, животные вынуждены питаться щенками и трупами сородичей.

Прокуратура в связи с этим оценит условия содержания животных, а также требований законодательства при обращении с ними. Особое внимание правоохранители уделят вопросам питания и лечения, а также законности работы осужденных в приюте для бездомных.

Живодер подстрелил пса из охотничьего оружия в Свердловской области, сообщало Федеральное агентство новостей. Собака после этого почти сутки пряталась под вагоном, а неравнодушные люди спасли ее и отвезли в клинику.