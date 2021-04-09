Командир «киборгов» ВСУ назвал причину, по которой НАТО не поможет Украине

Киев, 9 апреля. Экс-командир донецких «киборгов» рассказал о том, что военная помощь НАТО для Украины в Донбассе может быть сорвана из-за бытовой причины.

Народный депутат от партии «Голос», каратель «АТО» и бывший командир донецких «киборгов» из запрещенного в России «Правого сектора»1 Андрей Шараськин пожаловался на то, что в большинстве своем украинские военные не знают английского языка.

«Незнание английского языка представляет для личного состава украинской армии большую проблему, начиная от старшин. В рамках боевого взаимодействия с НАТО все команды отдаются исключительно на английском языке», — объяснил он.

По словам Шараськина, в Киеве в настоящее время рассматривают несколько вариантов решения проблемы, чтобы в ВСУ четко понимали и выполняли команды от коллег из НАТО. Так, например, планируется вернуть в украинские вузы, где готовят преподавателей английского языка, военные кафедры. Экс-командир донецких «киборгов» надеется, что носители языка в качестве волонтеров окажут помощь военным в изучении языка, однако необходимо разрабатывать специальные программы в формате экспресс-курсов. Он отметил, что работа по этим направлениям затягивается.

Ранее в МИД РФ оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что членство страны в НАТО поможет завершить конфликт в Донбассе, пишет RT. В дипведомстве заявили, что членство Украины в Североатлантическом альянсе может повлечь за собой необратимые последствия для государственности страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.