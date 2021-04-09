Опрос показал, что россияне младше 24 лет не знают о Нюрнбергском процессе

Москва, 9 апреля. Опрос об осведомленности россиян о Нюрнбергском процессе провели эксперты портала SuperJob по заказу РИА Новости.

Выяснилось, что 46% россиян в возрасте до 24 лет ранее ничего не слышали о Нюрнбергском процессе, но среди поколения старше 45 лет неосведомленных насчитывается только 5%. Опрос показал, что среди граждан РФ старше 18 лет 51% респондентов подробно знает историю Нюрнбергского процесса, 26% россиян слышали о нем, а вот 23% не в курсе об этом событии.

Кроме того, 20% опрошенных заявили, что сейчас есть достаточно информации о судебном процессе над нацистами 1945—1949 гг. При этом 38% респондентов на этот же вопрос ответили отрицательно. Еще 13% опрошенных, которые знакомы с историей, убеждены, что процесс положил конец фашистской идеологии, а 33% граждан так не считают.

При этом мужчины чаще женщин говорили, что слышали о Нюрнбергском процессе. Самой неосведомленной категорией россиян оказалась молодежь до 24 лет. Опрос проходил с 18 по 30 марта 2021 года среди совершеннолетних граждан РФ из всех регионов страны, в нем поучаствовало 1600 человек.

Ранее сын гособвинителя СССР Сергей Руденко заявил, что Нюрнбергский процесс актуален до сих пор.