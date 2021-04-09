Перечислены бюджетные конкуренты российской Lada Granta

Москва, 9 апреля. Новые модели автомобилей, которые дешевле российской Lada Granta, присутствуют на рынках Индии и Китая. Седан оказался на четвертой строчке самых недорогих машин.

Самым дешевым автомобилем в текущем году стал Renault Kwid, дебютировавший на индийском рынке в 2015 году. Обновленная версия субкомпактного кроссовера доступна по цене 3900 долларов. Второе место занял самый продаваемый хэтчбек Maruti Suzuki Alto. Текущее второе поколение агрегата создано специально для Индии. Автомобиль можно приобрести за 4100 долларов, передает Car.ru.

На третьем месте оказался электрический Hong Guang Mini EV, доступный с очень оригинальными тюнинговыми пакетами. Машина превосходит китайский электромобиль Tesla Model 3, что неудивительно при стоимости в 4400 долларов. Lada Granta заняла четвертую позицию в рейтинге, поскольку цена транспортного средства составляет 6400 долларов.

Топ-менеджеры АвтоВАЗа во время открытия обновленного центра в Санкт-Петербурге ранее сообщили, что дилерская сеть Lada больше не испытывает дефицита машин.