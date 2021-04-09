Литовкин объяснил, как самолеты-разведчики НАТО помогают тренировать пилотов ВКС России

Москва, 9 апреля. Приближение самолетов-разведчиков стран НАТО к российским границам лишь помогает летчикам ВКС РФ регулярно проводить тренировки, считает военный эксперт Виктор Литовкин.

Ранее сообщалось, что британский самолет радиоэлектронной разведки RC-135W ежедневно ведет мониторинг военной активности России в Крыму и акватории Черного моря. По словам Литовкина, подобные полеты не являются редкостью, передает «ПолитРоссия».

«Вся натовская кавалерия во главе с США мониторит наши границы все время. Они так показывают, что якобы имеют власть над нами, творят, чего хотят у наших границ», – говорит эксперт.

При этом он отметил, что подобные разведывательные миссии не несут угрозу для России, потому что данные о дислокации войск в Крыму не являются секретом для специалистов. Москва регулярно передает подобную информацию в военный комитет ОБСЕ, как и другие страны-члены организации.

Литовкин подчеркнул, что полеты иностранных самолетов-разведчиков близ России неприятны, но никто на месте не сидит, военные при случае тренируются и поднимают в воздух самолеты для перехвата. Он заявил, что НАТО можно лишь поблагодарить за помощью в тренировке российских военных.

Ранее сообщалось, что России даже не пришлось поднимать свои перехватчики в воздух, чтобы отогнать истребители США от своих границ, передает «Царьград».