В Sohu рассказали, как Россия вдохнула новую жизнь в старые советские эсминцы

Пекин, 9 апреля. Модернизация советских эсминцев и больших противолодочных кораблей даст современному ВМФ РФ несколько грозных фрегатов, оснащенных новейшим вооружением.

После распада СССР советские эсминцы и большие противолодочные корабли оказались не у дел, но с недавних пор Министерство обороны РФ решило вдохнуть в них новую жизнь, превратив в современные фрегаты. Китайские эксперты назвали этот шаг мудрым и рассказали, что в итоге получит Россия после такой модернизации. Их статью в эксклюзивном переводе предлагает Федеральное агентство новостей.

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота ВМФ РФ «Маршал Шапошников», который в НАТО считали эсминцем, был спущен на воду в 1985 году, а в 2016 году он встал на ремонт и модернизацию, после чего стал фрегатом. Итоги модернизации были продемонстрированы 6 апреля, когда корабль впервые провел в Японском море стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» по мишеням на береговом полигоне в районе мыса Сюркум.

Эскадренный миноносец «Бесстрашный» во время холодной войны считался лучшим противолодочным кораблем своего времени, напомнили китайские эксперты. Сейчас он носит название «Адмирал Ушаков» и считается фрегатом. В советское время подобные эсминцы ходили в походы в сопровождении ракетных эсминцев такого же водоизмещения, вооруженных противокорабельными ракетами.

После модернизации эсминец «Адмирал Ушаков» получил новую радиолокационную электронику и новую пушку. Вместо пусковых установок для противолодочных ракет на корабле размещены универсальные пусковые контейнеры для запуска сверхзвуковых противокорабельных ракет «Оникс», крылатых ракет «Калибр-НК» и даже гиперзвуковых ракет «Циркон». В итоге, как считают китайские эксперты, «Адмирал Ушаков» стал более грозным многоцелевым кораблем, но из-за отсутствия собственных систем ПВО его осторожно называют фрегатом, а не эсминцем.

Учение «Маршалла Шапошникова» в Японском море вызвало беспокойство в Токио, где с ревностью следят за всеми маневрами Тихоокеанского флота ВМФ РФ. Как сообщили СМИ, японцев вывело из себя предложение российского командования сохранять спокойствие и не нервничать, потому что проведенные стрельбы были обычным упражнением.