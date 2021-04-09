В Кремле раскрыли ответ Путина Меркель на вопросы о передвижениях ВС РФ

Москва, 9 апреля. В Кремле прокомментировали слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая попросила российского лидера Владимира Путина дать разъяснения по военным РФ на границе с Украиной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер уже дал необходимые разъяснения. Он отметил, что перемещение войск РФ связано с обеспечением собственной безопасности страны на фоне эскалации конфликта в Донбассе, передает «Царьград».

«Мы вольны абсолютно передвигать наши вооруженные силы по территории России на наше усмотрение. Украина снова превращается в потенциально нестабильный регион», — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что трагедия в Сребренице может повториться в Донбассе. По его словам, в таком случае ни одна страна в мире не останется в стороне, включая Россию.