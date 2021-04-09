Депутаты Госдумы встретятся с представителями компании Google

Москва, 9 апреля. Комиссия Госдумы по невмешательству иностранных государств в дела России проведет встречу с представителями компании Google.

Об этом сообщил депутат ГД Василий Пискарев. По его словам, встреча состоится в скором времени.

«У нас есть вопросы к Google, мы собрали материалы. Имеются основания, чтобы провести диалог и потребовать соблюдения законов», — рассказал депутат представителям СМИ.

Ожидается, что к обсуждению пригласят центральный офис Google, добавил Пискарев. Представители компании согласились на встречу, сейчас она готовится. Конкретную дату парламентарий не назвал.

Ранее издание Financial Times сообщило, что недавние действия Роскомнадзора в отношении Twitter продемонстрировали решительность России избавиться от западных технологических компаний.