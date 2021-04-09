Трансферная стоимость Александра Головина выросла на 4 миллиона евро

Москва, 9 апреля. Стоимость полузащитника сборной России и французского «Монако» Александра Головина на трансферном рынке увеличилась на 4 миллиона евро.

Портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость российских футболистов. Первое место в списке по-прежнему занимает Александр Головин. Его трансферная стоимость увеличилась, теперь она составляет 23 миллиона евро.

На втором месте защитник ЦСКА Марио Фернандес. Его трансферная стоимость составляет 18 миллионов евро. Алексей Миранчук, выступающий за итальянскую «Аталанту», оценивается Transfermarkt в 17 миллионов евро. В топ-5 самых дорогих российских игроков также попали голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов и полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук.

Ранее стало известно, что сборная России поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА. Команда Станислава Черчесова обогнала Южную Корею и теперь занимает 38-е место.