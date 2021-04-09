В Симферополе арестовали готовившего теракт злоумышленника

Симферополь, 9 апреля. Одного из задержанных по подозрению в подготовке теракта в Крыму заключили под стражу. Решение о мере пресечения вынес суд.

Ранее силовики предотвратили теракт и задержали двух сторонников террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (запрещена на территории России). Исламисты готовили взрыв в одной из школ Симферополя с помощью самодельных бомб.

Задержанными оказались двое граждан России 1992 и 1999 годов рождения, являющиеся сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации. Пока неизвестно, какое наказание им грозит.

1 Организация запрещена на территории РФ.