Банк России повысил курсы иностранных валют на 10 апреля

Москва, 9 апреля. Центральный банк России повысил официальные курсы иностранных валют на 10 апреля. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Стоимость американской валюты составляет 77,1647 рубля. Показатель на 06,46 копейки выше прошлого значения. Официальный курс евро увеличился на 16,17 копейки — до 91,7809 рубля.

Перспективы национальной валюты России ранее оценил аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов. По его словам, ослабление рубля во многом связано с возрастающими рисками введения новых санкционных ограничений против государственного долга Российской Федерации и отключения страны от международной платежной системы SWIFT.