Популярный астролог из США назвала знаки Зодиака, которых ждет беспокойный апрель

Нью-Йорк, 9 апреля. Астролог из США Руби Миранда, научившаяся предсказывать будущее от матери-цыганки, дала прогноз на апрель и назвала знаки Зодиака, для которых этот месяц станет беспокойным.

По словам Миранды, представителям некоторых знаков второй весенний месяц принесет проблемы в общении. Например, Овнам стоит отказаться от скрытности и ревности, а также быть откровенными с окружающими, чтобы избежать конфликтов. Тельцам же следует быть более энергичными в общении, чтобы окружающие не заскучали в их компании.

Близнецам поможет из природный дар коммуникации, но им все же не стоит быть поверхностными и эгоистичными. Раки в апреле будут легко находить общий язык как с близкими, так и с незнакомыми людьми, однако Миранда предупреждает, что представителям этого знака не следует увлекаться и принимать поверхностные знакомства за нечто большее.

Львов в середине апреля ждет настоящее испытание — остальные знаки почувствуют их силу и харизму. В итоге Львы будут настолько ослеплены успехом, то не заметят, как ими манипулируют. Девы же будут страдать от противоречивых чувств — они захотят больше общаться, сохраняя при этом дистанцию от людей.

Весам, которые захотят как можно больше времени проводить в новых компаниях, астролог рекомендует не забывать о старых друзьях. Скорпионы же могут нажить себе врагов, если будут поверхностно судить об окружающих.

Стрельцы в апреле будут чрезмерно общительны, что может быть неправильно понято окружающими. Козерогам Миранда советует выйти из зоны комфорта и посмотреть на друзей и знакомых с нового ракурса.

Водолеи будут отличаться энергией и хорошим настроением, но это понравится далеко не всем, поэтому представителям данного знака нужно быть готовыми к разговорам завистников за спиной. Рыбы же в апреле будут испытывать трудности с тем, чтобы найти единомышленников и впустить в свой мир посторонних.

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