Орудие Давида против виктимариата: Роман Носиков о терроре мнимых страдальцев

Вопреки тому, что мы наблюдаем за окном, — весна все же пришла. Но не к нам, а к пока не известному неравнодушному человеку, который написал на днях в Эрмитаж жалобу.

«Соберите все ваши обнаженные скульптуры… в одну комнату и повесьте знак «18+», чтобы детей наших не развращать», — прокомментировал суть жалобы генеральный директор музея Михаил Пиотровский, ничего не сказав, увы, об авторстве призыва.

Российское общество моментально с нездоровым энтузиазмом начало переглядываться — чтобы если не выявить мракобесов, то хотя бы назначить ими кого-нибудь. Вот комментарии к этой новости, которые я собрал из блогов и СМИ разной политической направленности.

«Да, наконец-то пришло время разобраться и с высоким искусством. По мнению особо рьяных моралистов из власти, этих рембрандтов и микеланджело надо собрать в одну кучу и сжечь! Это уже какое-то малограмотное, невежественное безумие... И это происходит в одной из когда-то самых просвещенных стран мира — в моей стране. Стыд и позорище на все времена». «Из Кремля, не иначе... Путин опасается, что при виде статуи Давида (в Эрмитаже? — Прим. автора) померкнет его прекрасный образ с обнаженным торсом на коне». «Я когда в туалет хожу, то от вида своих причиндалов падаю в обморок. Поэтому так долго там...» «А у меня постоянно амнезия после этого. Кстати, а что такое туалет?» «Пусть в пещеры возвращаются, там нет скульптур. Там их вообще ничего оскорблять не будет. Ни современная медицина, ни технологии, ни атеизм!»

Я предоставляю самим читателям определить, какие комментарии принадлежат «охранителям», а какие — «оппозиционерам».

Версии, как видим, расходятся. По одной из них, это лично президент России решил отцензурировать то ли Отдыхающего сатира, то ли Диониса с пантерой, а заодно и «московского» Давида из мужской зависти. По другой, всесильный КГБ вздумал отравить античных богов «новичком», но у статуй не оказалось трусов. По третьей, в реальность вырвался протуберанец из портала в другой мир, из которого берет свои новости ИА «Панорама».

Кстати, если кто-то из читателей увидит на улице человека, лежащего в обмороке с выставленной вверх левой рукой, сжимающей сторублевую купюру, а правой, на груди, — ювелирную лупу, — дайте знать. Нам же тоже интересно.

Но я предлагаю на время оставить взаимные подозрения, как бы ни были они нам приятны и как бы ни льстили нашему самомнению. Давайте посмотрим на проблему шире.

Видите ли в чем дело, мнение о том, что данное явление имеет какую-то привязку к стране, климату или вероисповеданию, мне кажется глубоко ошибочным и неоправданно оптимистичным. На самом деле, явление это глобальное и крайне многоликое. Настолько многоликое, что многие из тех, кто осуждают явление в одном варианте, немедленно перестают замечать его, стоит ему переменить шляпу.

Я абсолютно уверен, что многие из тех, кто сейчас гневно клеймит наше мракобесие и ревность к божествам, еще недавно вполне одобрительно относились к так называемой декоммунизации, когда толпы экзальтированных нетрезвых людей в соседней стране сносили памятники Ленину. Боже мой, какой восторг был!

Или припомним события еще в одной стране, где роняют памятники Линкольну и Колумбу. А может быть, вспомним исключение из учебной программы Шекспира за «излишнюю белость»?

Уважаемые товарищи в буденовках! Вам тоже не стоит так высокомерно улыбаться. И вы знаете, почему. Не могу сказать, что эта традиция прямо с вас началась — были и до вас любители. Но на вас-то она точно не закончилась. Поэтому коммунистические возражения ваши, безусловно, должны быть выслушаны. Но вот позицию жертвы занимать лучше и не пробуйте. Долго вам в ней не простоять.

А теперь, собственно, о сути явления.

Абсолютно во всех подобных случаях мы имеем дело со злокачественным жертвенным активизмом, который я называю «виктимариат» — от слова «виктимность». Суть его — оправдать мнимыми или подлинными страданиями некоей группы активистов свой собственный террор в адрес всего общества. И подчинение его методом этого террора.

Неважно, от имени какой группы разглагольствуют представители виктимариата. Они могут выступать от имени чернокожих, евреев, пролетариата, обиженных русских людей, высокоморальных защитников детей. Они могут даже верить в то, что действительно относятся к пострадавшим группам, или верить, что выступают именно в их интересах.

Но на самом деле их цель — лицензия на террор, с последующей выдачей членам общества права на нормальную жизнь, в том случае если те смогут откупиться от жертв по принципу «платить и каяться». Откупиться ненадолго — потому что террор не умеет «знать меру».

И если вчера репрессировали орудие Давида за публичность и за то, что при детях, то завтра репрессируют тот же самый орган уже за то, что он гнетет женщин. А пресс Давида — за то, что угнетает толстых. А пращу — за пропаганду милитаризма. И в конце его самого — за угнетение еврейскими империалистами коренных племен Земли Обетованной с их древней богатой культурой.

Этот процесс принципиально внутренне неостановим. Почему? Потому что перед нами, по сути своей, — дележка существующих в обществе ресурсов, прямо противоположная созданию этих ресурсов. И чем меньше у общества производительных сил, способности производить и создавать материальные блага, чем меньше социальных лифтов, намертво прикрученных к труду, тем большим спросом пользуются лифты, связанные с моралью, идеологией и прочими инструментами дележки.

Достоинство Давида тут является лишь фаллообразным инструментом по расшугиванию конкурентов (то есть всех остальных) от общих благ, воспринимаемых активными жертвами как корыто. Они лупят им общество по голове и гребут им власть с ресурсами.

Единственный способ отобрать этот каменный уд у активных жертв — это выдать им вместо нее лом или метлу. Движения те же, но пользы больше, а вреда меньше.