Умер российский театральный режиссер Рудольф Фурманов

Санкт-Петербург, 9 апреля. Известный российский театральный режиссер, актер и продюсер Рудольф Фурманов скончался, сообщил его внук Алексей на своей странице в соцсети Facebook.

По предварительным данным, причиной смерти стали последствия, вызванные коронавирусной инфекцией. При этом родственник актера обстоятельства ухода из жизни Фурманова не называет.

«У меня умер дедушка. Звонок в 9 утра: «Сегодня отмена репетиции, Рудик умер. Передай, пожалуйста, всем, только причину отмены не называй». Вот тебе и доброе утро. Хочется как-то помочь, но не знаешь что делать. Ехать в больницу говорить с врачами? Это уже делают родители. Или позвонить кому-то? Но просили пока молчать», — написал Алексей Фурманов.

Руководитель театра «Русская антреприза имени Андрея Миронова» Рудольф Фурманов несколько месяцев лежал в больнице после перенесенного COVID-19, сообщало Федеральное агентство новостей. По данным источника, затяжная реабилитация была связана с «синдромом курильщика», легкие актера не смогли прийти в норму.