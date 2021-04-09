TikTok заявил о готовности к сотрудничеству с российскими властями

Москва, 9 апреля. Сервис TikTok заявил о готовности сотрудничать с российскими властями и заниматься выявлением незаконного контента.

Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Решение приняли по итогам встречи с представителями социальной сети.

Более тысячи постов с незаконным контентом разместили в TikTok за январь-февраль. Также были обращения к контентам, тогда как в России есть закон, который предполагает выявление и удаление подобной информации. Диалог прошел конструктивно, руководству социальной сети предложили сотрудничать в рамках российского законодательства.

До этого сообщалось, что мировой суд оштрафовал TikTok на 2,5 миллиона рублей за отказ удалить сведения с призывами к подросткам выйти на незаконные митинги. Соответствующие протоколы составили в Роскомнадзоре.