Россиянам объяснили, какой вакциной лучше сделать прививку от коронавируса

Москва, 9 апреля. Преимущества российского препарата «Спутник V» для вакцинации от коронавирусной инфекции назвал известный иммунолог и соведущий программы «Жить здорово!» Андрей Продеус.

Какой препарат лучше выбрать для вакцинации от коронавируса при таком разнообразии лекарств в России, рассказал в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале Продеус. Также он объяснил, довериться ли «Спутнику V» или ждать другой препарат. Во-первых, можно продолжать ждать других лекарств, но остается риск заболеть и заразить окружающих людей, особенно в возрасте старше 50 лет, подчеркнул врач.

Также про «Спутник V» имеется наибольшее количество сведений, так как он появился раньше других. Именно с ним проводилось больше всего клинических исследований.

«Про эту вакцину мы знаем больше всего, ей посвящено больше всего работ, больше всего клинических исследований. Самые лучшие публикации говорят именно о «Спутнике V», самый большой опыт использования именно этой вакцины», — рассказал врач.

Он дополнил, что сравнивать препарат с конкурентами нет смысла, если исходить из количества существующей информации о «Спутнике V». Сохраняется опасность, что в ожидании других препаратов, можно легко заболеть. Поэтому прививку стоит сделать именно «Спутником V», подытожил Продеус.

Ранее сообщалось, что новая российская вакцина проходит доклинические испытания. Препарат способен защитить от нескольких штаммов коронавируса.