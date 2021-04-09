HR-специалист Валинуров пояснил, стоит ли ехать в Финляндию на заработки

У жителей Петербурга появилась возможность уехать на заработки в Финляндию. Речь идет о сезонных работах на местных фермах, и для многих соотечественников это хоть и временный, но заманчивый вариант трудоустройства за рубежом в период ковидных ограничений.

О том, случится ли приток россиян на финский рынок труда после послаблений, ФАН поговорил с карьерным консультантом, доктором по управлению персоналом Ильгизом Валинуровым.

«Для большинства россиян Финляндия — непонятная страна. Она понятна тем, кто живет в Санкт-Петербурге и может за несколько часов доехать туда, чтобы отдохнуть. Сказать же, что россияне, живущие в Сибири или на юге страны, всерьез воспринимают Финляндию как работодателя — точно преувеличение», — рассуждает эксперт.

При этом численность россиян на финской территории и не думает снижаться. На конец 2020 года на постоянной основе в Финляндии проживало более 80 000 человек, говорящих на русском языке. Страна все еще кажется лакомым кусочком для многих наших соотечественников — это подтверждает и популярность изучения финского языка среди петербуржцев.

«Ехать в другие страны на так называемые заработки — то, на что «клюет» неквалифицированный персонал. На позициях разнорабочих в Европе действительно можно зарабатывать больше, чем в России. Но нужно понимать, что и стоимость жизни там гораздо выше, чем здесь», — отмечает специалист.

Консультант предлагает воспринимать такие решения как интересный эксперимент и своеобразный вызов, а не попытку карьерного ориентирования. Стажировки или временная работа в других странах точно помогут получить важный жизненный опыт и обогатить кругозор. Но аккумулировать свои профессиональные силы с успехом можно и на Родине.

«В России тоже есть чем заняться. В нашей стране достаточно интересных проектов, задач, работодателей, чтобы реализовываться здесь», — делает акцент Ильгиз Валинуров.

В этой связи многие россияне задаются вопросом о необходимости изучения иностранных языков. Так ли нужны эти знания, если строить карьеру планируешь не за рубежом? Повышает владение английским или китайским твою ценность на рынке труда?

«Это не связано, все зависит от специфики. Знание языков имеет смысл и ценность только в привязке к конкретной локации, месту работы и вашей деятельности», — заключает эксперт.

При этом карьерный консультант рекомендует изучать языки даже при условии, что на практике они могут не пригодиться.

«Это тренирует вашу дисциплину и самоорганизованность, развивает мозг. Просто в процессе изучения языка ваше мышление становится более молодым и гибким. А это однозначно преимущество для тех, кто связан с интеллектуальной деятельностью», — подводит итог специалист.