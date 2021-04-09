Конституционный суд России обязал изменить статью УК для защиты жертв домашнего насилия

Москва, 9 апреля. Конституционный суд обязал законодательные власти России изменить норму Уголовного кодекса, чтобы защитить жертв домашнего насилия, говорится в постановлении КС.

Суд признал несоответствующей конституционную статью 116.1 УК РФ «О нанесении побоев лицом, которое было подвергнуто административному наказанию». Таким образом, указанная статья не обеспечивает защиту граждан от насилия в случае, когда побои были совершены гражданином, имеющем судимость.

Кроме того, суд указал, что законодателям нужно внести в действующие законы все необходимые изменения. Статья рассматривалась после жалобы жительницы села под Оренбургом, которую регулярно избивал брат. Мужчина имел неснятую и непогашенную судимость, однако за преступление его вновь привлекли только к административному наказанию.

Верховный суд ранее предложил законопроект для защиты россиян, подвергающихся домашнему насилию, сообщал ФАН. Возбудить дело в отношении злоумышленника можно по заявлению потерпевшего, однако закрыть его по примирению сторон уже не получится.