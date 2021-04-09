Амурчанин поблагодарил врачей, которые оперировали его во время пожара

Благовещенск, 9 апреля. Амурчанин, который перенес операцию во время пожара в больнице Благовещенска, готовится к выписке. Об этом он сообщил журналистам.

Мужчина проходит послеоперационный период, состояние его стабильно, отметил главный врач Амурской областной клинической больницы Евгений Тарасюк. Перед операцией пациент настраивал себя позитивно, но когда он был под наркозом, крыша кардиоцентра горела на протяжении двух часов операции.

Однако это не помешало медикам закончить хирургическое вмешательство успешно. Несмотря на огонь, воду и дым, они продолжали операцию на открытом сердце. Позже прооперированный Андрей Ключкин узнал, что происходило в процессе. Когда он увидел кадры своего спасения, то не мог поверить, что это было на самом деле. Он благодарит врачей и чувствует их огромную заслугу в успешном завершении операции. Выписать его могут уже на следующей неделе.

Ранее сообщалось о спасении пациента с огромной опухолью на ноге в Свердловске. Несколько лет мужчина не мог нормально передвигаться и даже подбирать одежду.