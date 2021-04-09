Молодая жена Цекало в бикини восхитила пользователей Сети

Москва, 9 апреля. Молодая супруга шоумена Александра Цекало Дарина Эрвин порадовала поклонников соблазнительным кадром в купальнике. Подписчики восторженно встретили снимок.

Девушка в золотом бикини, зайдя по колено в воду, позирует на фоне водопада. Жена Цекало улыбается, наслаждаясь красотами природы.

Пользователи Сети без ума от снимков 29-летней девушки. Они сравнили Эрвин с богиней и амазонкой, оставив десятки теплых слов в ее адрес.

«Красотка, очень все вкусно!»; «Как же нравится мне ваша улыбка!»; «Экзотическая красотка»; «Такая красивая», — восхитились фанаты фотографиями возлюбленной Цекало.

Дарина Эрвин стала четвертой женой шоумена. Артист и модель начали отношения в 2018 году, а в 2019 году связали себя узами брака. Девушка старается окружить 60-летнего Цекало любовью и заботой.

На днях Эрвин показала кадры с любимым супругом. Она продемонстрировала настоящую семейную идиллию. На снимке Александр и Дарина наслаждаются жизнью в компании щенка, который поселился в их особняке в Лос-Анджелесе.