Посол РФ в Австрии заявил о «грязных играх» в Европе по вопросу поставок «Спутника V»

Вена, 9 апреля. Тема поставок в Европу российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» сопровождается «грязными играми», заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

По словам дипломата, договор на поставку российского препарата в Австрию почти готов. Об этом посол рассказал в интервью газете Salzburger Nachrichten.

«Есть проблемы с поставками других вакцин, и мы готовы помочь Австрии. Но вокруг ведутся грязные игры. Речь идет об интересах гигантских фармацевтических концернов. На кону стоят миллиарды и миллиарды», — подчеркнул он.

Ранее глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что новая вакцина, которая защищает сразу от нескольких штаммов коронавирусной инфекции, сейчас проходит клинические испытания.