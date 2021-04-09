Кремль не считает двойное гражданство жителей Донбасса помехой для выборов

Москва, 9 апреля. Двойное гражданство жителей Донбасса не является помехой для участия в выборах. Об этом заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Донбассе. По его словам, двойное гражданство не будет помехой для русских, которые проживают в регионе. Россия будет защищать своих людей, даже если они являются подданными Украины, добавил Песков на брифинге в пятницу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее призвала Киев начать выполнение Минских соглашений. Такой комментарий она дала на фоне обострения ситуации в Донбассе.