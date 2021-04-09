Украинский министр Резников назвал условие для снабжения Крыма водой

Киев, 9 апреля. Украинский министр Алексей Резников рассказал, в каком случае Киев может начать поставки питьевой воды в Крым.

По его словам, Украина будет снабжать Крым водой при условии, если международные миссии заявят об угрозе для украинских граждан, проживающих на территории республики.

«Если действительно мониторинговая миссия, международная гуманитарная миссия скажет: «Люди, надо помогать»», — сказал Резников.

Министр не уточнил, какая конкретно организация должна сообщить об этом. Он допустил, что при таком развитии событий Киев мог бы организовать гуманитарные конвои для обеспечения населения Крыма питьевой водой.

«Цистернами, бочками, как угодно. Три КПВВ — Каланчак, Ченгар, Чаплинка — дороги есть, повезем. Обеспечим Красный крест — под их флагом, не проблема. Людей напоим», — пообещал Резников.

В 2014 году Киев в одностороннем порядке перекрыл Северо-Крымский канал, который обеспечивал до 85% потребностей полуострова.

Ранее о необходимости возобновления подачи воды в Крым высказался мэр Херсона Игорь Колыхаев. В качестве альтернативного варианта по обеспечению республики водой он предложил выставлять ее на продажу.