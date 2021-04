Иностранные банки покидают Ливан из-за затянувшегося кризиса

Бейрут, 9 апреля. Глава Центрального банка (ЦБ) Ливана Риад Саламе констатировал постепенный уход иностранных банков из страны. На прошлой неделе связи с ливанским ЦБ разорвали HSBC и Wells Fargo, закрывшие свои счета в американских долларах и британских фунтах стерлингов соответственно.

Ранее свою деятельность на территории Ливана приостановили также Deutsche Bank и Bank of America. Это связано с экономическими потрясениями, которые претерпевает Бейрут: в 2020 году был объявлен дефолт, а национальная валюта продолжает падение на фоне правительственного кризиса.

По различным сведениям, с 2019 года активность иностранных кредиторов в республике снизилась на 20-80%.

Экономические сложности Ливана вытекают из особенностей его финансовой и политической системы, продемонстрировавшей свою неэффективность в критических условиях.

После гражданской войны 1975-1990 гг. ливанский фунт был привязан к доллару США в соотношении 1507,5:1. Стабильность этой валюты вкупе с хорошими ставками по банковским вкладам вызвала большой приток иностранного капитала, обеспечив быстрое восстановление экономики. Необходимые для поддержки курса валютные резервы пополнялись переводами от национальных диаспор, а также за счет международных кредитов.

Проблемы начались после того, как в 2008 году наступил мировой финансовый кризис. Зарубежные денежные потоки резко сократились, и правительству пришлось поддерживать курс фунта к доллару за счет резервов. Однако после их истощения Центробанк Ливана более не смог обслуживать внешний госдолг. Сейчас он составляет 87 миллиардов долларов и превышает ВВП республики более чем в полтора раза.

В настоящий момент экономика государства находится в тяжелом состоянии. Для сокращения дефицита бюджета урезаются расходы на здравоохранение, образование, ЖКХ, инфраструктуру. При этом повышается НДС, а более половины населения страны оказались за чертой бедности.

Foreign lenders including HSBC and Wells Fargo are cutting ties with #Lebanon’s central bank, sources familiar with the matter tell Reuters, underlining the country’s international isolation as it reels from economic crisis https://t.co/Fl6RZGI22F pic.twitter.com/D3bq9uWj9K