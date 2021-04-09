Иностранные банки покидают Ливан из-за затянувшегося кризиса

Бейрут, 9 апреля. Глава Центрального банка (ЦБ) Ливана Риад Саламе констатировал постепенный уход иностранных банков из страны. На прошлой неделе связи с ливанским ЦБ разорвали HSBC и Wells Fargo, закрывшие свои счета в американских долларах и британских фунтах стерлингов соответственно.

"Foreign lenders including HSBC and Wells Fargo are cutting ties with #Lebanon's central bank, sources familiar with the matter told Reuters, underlining the country's international isolation as it reels from economic crisis." https://t.co/PLGaEkzFKo — JoanneN (@joannenaoum) April 9, 2021

Ранее свою деятельность на территории Ливана приостановили также Deutsche Bank и Bank of America. Это связано с экономическими потрясениями, которые претерпевает Бейрут: в 2020 году был объявлен дефолт, а национальная валюта продолжает падение на фоне правительственного кризиса.

«Когда банки гуглят «Ливан» и узнают о низком уровне валютных резервов, дефолте, репутационном ущербе и коррупции, и видят все это отвратительное состояние, в котором мы находимся, то что они говорят? Они говорят, что, конечно, лучше не иметь с нами дела», — сообщил неназванный источник в банковском секторе Ливана для Aljazeera.

По различным сведениям, с 2019 года активность иностранных кредиторов в республике снизилась на 20-80%.

Комплексный кризис

Экономические сложности Ливана вытекают из особенностей его финансовой и политической системы, продемонстрировавшей свою неэффективность в критических условиях.

После гражданской войны 1975-1990 гг. ливанский фунт был привязан к доллару США в соотношении 1507,5:1. Стабильность этой валюты вкупе с хорошими ставками по банковским вкладам вызвала большой приток иностранного капитала, обеспечив быстрое восстановление экономики. Необходимые для поддержки курса валютные резервы пополнялись переводами от национальных диаспор, а также за счет международных кредитов.

Проблемы начались после того, как в 2008 году наступил мировой финансовый кризис. Зарубежные денежные потоки резко сократились, и правительству пришлось поддерживать курс фунта к доллару за счет резервов. Однако после их истощения Центробанк Ливана более не смог обслуживать внешний госдолг. Сейчас он составляет 87 миллиардов долларов и превышает ВВП республики более чем в полтора раза.

В настоящий момент экономика государства находится в тяжелом состоянии. Для сокращения дефицита бюджета урезаются расходы на здравоохранение, образование, ЖКХ, инфраструктуру. При этом повышается НДС, а более половины населения страны оказались за чертой бедности.

Foreign lenders including HSBC and Wells Fargo are cutting ties with #Lebanon’s central bank, sources familiar with the matter tell Reuters, underlining the country’s international isolation as it reels from economic crisis https://t.co/Fl6RZGI22F pic.twitter.com/D3bq9uWj9K — Radio EastMed (@RadioEastmed) April 9, 2021

Возможно, единственным вариантом выхода является взятие кредита МВФ по определенным условиям. Для их выполнения и последующего рационального использования полученных средств необходимо компетентное правительство. Однако оно до сих пор не сформировано в связи с борьбой властных группировок, а также политикой все того же ЦБ, который не выполнил одно из ключевых требований зарубежных инвесторов — проведение аудита деятельности регулятора.

Кого винить?

Ливанский президент Мишель Аун возложил вину за финансовый коллапс именно на Центробанк. По его словам, ЦБ намеренно блокирует аудит, необходимый для получения международной помощи. При этом глава государства добавил, что банк JPMorgan до сих пор предлагает аккредитивы, с помощью которых республика сможет продолжить импорт продовольствия, топлива и медикаментов. Текущие же резервы позволят продолжать закупки до конца мая.

Ситуация усугубляется тем обстоятельством, что кредитный рейтинг Ливана в последние годы оставался на уровне «очень высокого риска», а с августа 2020 года он понизился до «состояния дефолта».