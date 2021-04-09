Лукашенко обозначил сроки перерегистрации партий в Белоруссии

Минск, 9 апреля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости перерегистрации политических партий в республике до конца 2021 года.

Он подчеркнул, что перед этим должен быть обновлен закон о политических партиях. Ранее белорусский лидер поручил Минюсту подготовить основу для проведения перерегистрации.

«Мы с вами определили четкий алгоритм: принимаем закон, затем максимум до конца года проводим перерегистрацию всех политических партий на основании этого закона», — напомнил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко подписал указ о введении ответных ограничений против Евросоюза, применившего санкции в отношении Минска.