Украина может полностью потерять газовый транзит в случае атаки на Донбасс

Находящаяся в состоянии войны страна имеет очень ограниченные возможности в осуществлении транзитной деятельности и не может оставаться надежным партнером для Европы. Об этом в интервью ФАН рассказал экономист и политический эксперт Александр Дудчак.

Вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для американской газеты The Wall Street Journal предсказал необратимое ослабление страны, если газопровод «Северный поток — 2» будет достроен. По его словам, завершение строительства трубопровода приведет нанесет ущерб национальной безопасности Украины.

«Украина будет непоправимо ослаблена, как только Россия получит новое прямое газовое сообщение с Германией. При действующих трубопроводах «Северный поток» и «Турецкий поток» «Северный поток — 2» завершит окружение Украины, Польши и балтийских государств, отделив нашу энергетическую безопасность от Западной Европы», — считает он.

Украинский поблагодарил американские власти за оказание давления на Россию и Евросоюз для прекращения строительства газопровода. Помимо этого, Резников добавил, что у Германии нет нужды в новом газопроводе, поскольку страна имеют доступ к огромной газотранспортной сети, охватывающей Черное и Балтийское моря, Белоруссию и Украину.

«Существующие мощности более чем на 50% превышают нынешнее использование российского газа в Европейском союзе. Даже если спрос возрастет, поскольку Германия работает над постепенным отказом от атомной и угольной энергетики, коммерческой необходимости в еще одном трубопроводе нет. Мы должны объединить силы и раз и навсегда отказаться от «Северного потока — 2», — заявил он.

Экономист Александр Дудчак в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал заявление украинского политика Алексея Резникова. По его словам, Запад устроил на Украине государственный переворот, чтобы в виде киевских властей получить неиссякаемый источник для санкций против Российской Федерации.

«Понятно, что Украине не хочется терять доход от транспортировки российского газа в Европу. Но такая позиция нынешних киевских властей выглядит очень странно. Ведь если бы Киев хотел зарабатывать, то выстраивал бы свою политику по отношению к России совсем иначе. Зачем Запад устроил Майдан на Украине? Для того, чтобы доить страну. Чтобы Украина была постоянной горячей точкой. Ведь тогда не нужно придумывать новые поводы для санкций против России», — сказал собеседник ФАН.

Политический эксперт сообщил и о том, что Украина может полностью потерять газовый транзит в случае атаки на Донбасс. По его мнению, страна, территории которой идут активные боевые действия, не может гарантировать надежность поставок российского голубого топлива в Европу.

«Это не Киеву решать, что Германия не нуждается в нитке газопровода «Северный поток — 2». На сегодняшний день Берлин нуждается в надежных поставках газа. Но Украина придерживается агрессивной риторики и политики, а также готова развязать войну в Донбассе. Конфликт может вызвать самые негативные последствия, а судьба транзита российского газа через Украину будет туманной. Поскольку страна, находящаяся в состоянии войны, имеет очень ограниченные возможности в осуществлении транзитной деятельности и не может оставаться надежным партнером для европейских стран. Поэтому Резников лукавит», — резюмировал Александр Дудчак.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что в Европе возмущены планами США назначить представителя по «Северному потоку — 2».